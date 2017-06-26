Двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа

В Москве из окна квартиры на седьмом этаже выпал двухлетний ребенок, передает Life.ru. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете. Сообщается, что в момент происшествия мама ребенка спала в квартире. По всей видимости, малыш забрался на подоконник, надавил на москитную сетку и выпал. О том, насколько серьезные травмы он получил при этом станет известно только после тщательного осмотра медиков.
Сатирик отказался от медицинской помощи
Внук Пугачевой решил затмить роскошью остальных звезд
Балерина Мариинского театра разбила семью дочери актрисы
Возраст избранника звезду не смутил