Двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа

В Москве из окна квартиры на седьмом этаже выпал двухлетний ребенок, передает Life.ru. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете. Сообщается, что в момент происшествия мама ребенка спала в квартире. По всей видимости, малыш забрался на подоконник, надавил на москитную сетку и выпал. О том, насколько серьезные травмы он получил при этом станет известно только после тщательного осмотра медиков.