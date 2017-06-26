У стен Кремля произошла поножовщина

В самом центре Москвы, в непосредственной близости от кремлевских стен, произошла массовая драка, передает Life.ru. Участие в потасовке на Манежной площади приняли около 15 человек. Двое попали в реанимацию с ножевыми ранениями.

Выяснилось, что резню устроили футбольные фанаты из Чили. Они приехали в столицу болеть за сборную страны на Кубке конфедераций.