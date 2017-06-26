У стен Кремля произошла поножовщина

В самом центре Москвы, в непосредственной близости от кремлевских стен, произошла массовая драка, передает Life.ru. Участие в потасовке на Манежной площади приняли около 15 человек. Двое попали в реанимацию с ножевыми ранениями.
Выяснилось, что резню устроили футбольные фанаты из Чили. Они приехали в столицу болеть за сборную страны на Кубке конфедераций.
Глава Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев за свой счет покупал детям капельницы
По его словам, в гибели туристов нет никакой мистики
Изображения показал актер Андрей Мерзликин
Из-за состояния здоровья актер отменил свой творческий вечер в Екатеринбурге