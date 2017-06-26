Капитан затонувшего судна со 150 пассажирами сбежал первым

В Колумбии затонул туристический корабль El Almirante со 150 пассажирами на борту. Примечательно, что первым борт судна покинул его капитан.

Инцидент произошел вечером 25 июня в Колумбии в водохранилище неподалеку от города Гуатапе, передает местное издание Colombiano. Спасательно-поисковые работы продолжаются до сих пор, на месте трагедии работают водолазы.

Сотрудники экстренных служб спасли 133 пассажира туристического корабля из 150. Еще 16 человек пропали без вести, также сообщается о шести погибших. В местных больницах до сих пор остаются 14 пострадавших. Отметим, что на путешественниках не было спасательных жилетов.

Выжившие в аварии туристы прояснили подробности происшествия. По их словам, во время кораблекрушения первым в воду спрыгнул капитан судна, который призвал пассажиров корабля последовать его примеру. "Мой двоюродный брат разбил панорамные стекла, и мы прыгнули в воду. Я не умею плавать. Я не знаю, как выплыла. Это чудо, что я осталась жива", – вспомнила очевидица Нора Ракель.

Ранее в Сети появилась информацию, что судно затонуло из-за перегруза, однако президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос опроверг эту информацию. Добавим, что в стране объявлен трехдневный траур.

как быть крысе,если она капитан тонущего корабля? — Валюлис Никита (@valyulis_nikita) 24 июня 2017 г.

Напомним, 27 апреля 2017 года российский исследовательский военный корабль "Лиман" затонул в Черном море после столкновения с судном "Ашот-7". Инцидент произошел в 11:53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор. Сообщается, что весь экипаж "Лимана" удалось спасти.