Актер из "Универа" признался в распространении наркотиков

Российский актер Дмитрий Бушин, известный по роли в сериале "Универ", дал признательные показания. Он заявил, что действительно распространял наркотики.

"В ходе следствия во вторник, 20 июня, Дмитрий Бушин сообщил, что совершил закладку наркотика мефедрона. Сотрудники полиции осмотрели указанное место и обнаружили тайник с наркотическим веществом", – сообщил агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. Расследование продолжается.

