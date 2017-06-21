Звезду "Глухаря" обокрали в Москве

В Москве обокрали артиста Александра Гундарева: из его машины вытащили ноутбук, полупрофессиональный фотоаппарат и планшет. Сумма материального ущерба составила 140 тысяч рублей, передает РЕН ТВ. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Александр Гундарев – российский актер театра и кино. Многим он запомнился по роли в сериале "Глухарь".