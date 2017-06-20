Трагедия на Ладоге Соловьева требуют уволить Эксклюзив Наследство Баталова Дом-2

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Происшествия

В США умер вернувшийся из Северной Кореи студент

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В США умер 22-летний студент Отто Вомбиер, приговоренный к тюремному заключению в Северной Корее. Молодой человек в течение года находился в коме и скончался, не приходя в сознание.

Вомбиер попал под суд в КНДР за попытку сорвать плакат со стены в гостинице. Его приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в подрыве единства корейского народа. При содействии американских дипломатов студента освободили и отправили домой, сообщает сайт "Аргументы и факты"

Северокорейские врачи считают, что Вомбиер впал в кому из-за ботулизма и приема снотворных. Специалисты из США сомневаются в том, что студенту поставили верный диагноз.

Автор: Евгений Мышко20 июня 2017, 08:59

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