В США умер вернувшийся из Северной Кореи студент

В США умер 22-летний студент Отто Вомбиер, приговоренный к тюремному заключению в Северной Корее. Молодой человек в течение года находился в коме и скончался, не приходя в сознание.
Вомбиер попал под суд в КНДР за попытку сорвать плакат со стены в гостинице. Его приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в подрыве единства корейского народа. При содействии американских дипломатов студента освободили и отправили домой, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Северокорейские врачи считают, что Вомбиер впал в кому из-за ботулизма и приема снотворных. Специалисты из США сомневаются в том, что студенту поставили верный диагноз.
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