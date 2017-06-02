У стен Кремля задержали "Сталина"

В Москве на Красной площади задержали двойника Иосифа Сталина. "Генералиссимуса" заметили в одном из подземных переходов столицы в сопровождении полиции, передает "Ридус".
О том, было ли действительно произведено задержание, или двойник вождя Советского союза просто прошел мимо стражей порядка, ничего неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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