Умер балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев

Пресс-служба Мариинского театра сообщили о смерти балетмейстера Сергея Вихарева. Подробности кончины заслуженного артиста России остаются неизвестны.

"Сергей Геннадьевич Вихарев скоропостижно скончался сегодня", – цитирует представительницу театра "Газета.ru". О дате прощания с деятелем искусства будет объявлено позднее.