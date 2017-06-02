Умер балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев

Пресс-служба Мариинского театра сообщили о смерти балетмейстера Сергея Вихарева. Подробности кончины заслуженного артиста России остаются неизвестны.
"Сергей Геннадьевич Вихарев скоропостижно скончался сегодня", – цитирует представительницу театра "Газета.ru". О дате прощания с деятелем искусства будет объявлено позднее.
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