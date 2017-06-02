В Италии поймали самого неуловимого мафиози

Итальянские правоохранители поймали одного из самых неуловимых мафиози Джузеппе Джорджи. Он скрывался от правосудия в течение 23 лет.

Итальянские карабинеры арестовали одного из главарей калабрийской мафии, которому удавалось скрываться от правосудия в течение 23 лет, даже не покидая пределов страны, сообщает rainews.it. Калабрийская Ндрангета – одна из наиболее могущественных преступных организаций в мире.

Задержанному по обвинению в убийствах, вымогательстве и связях с международной преступной группой, занимавшейся наркотрафиком, грозит 29 лет тюрьмы. Он находился в бегах с 1994 года и входил в пятерку самых опасных беглецов. Его имя фигурировало в так называемой рождественской резне в Италии в 2006 году, в результате которой была убита жена босса враждующего с Пелле-Воттари клана Нирта-Странджио.

Напомним, что в конце 2000-х – начале 2010-х итальянская полиция уже арестовала нескольких лидеров преступного конгломерата. 6 октября 2016 года итальянские полицейские арестовали одного из крупнейших мафиози Антонио Пелле. Его обнаружили прячущимся за шкафом в собственном доме. 22 марта 2017 года Санто Воттари – один из главарей Ндрангеты – был задержан сотрудниками правоохранительных органов Италии в подземном бункере в регионе Реджо-ди-Калабрия. Именно Воттари, глава могущественного клана города Сан-Лука, в 2006 году развязал войну с конкурирующими кланами, которая сопровождалась кровавыми убийствами членов соперничающих группировок.

Всего с января 2017 года итальянские карабинеры задержали больше тридцати активных членов Ндрангеты. Подозреваемым были предъявлены обвинения в покушении на убийство, отмывании денег, незаконном обороте наркотиков и создании фиктивных предприятий. Итальянские правоохранители надеются, что с арестом еще одного члена группировки криминальная активность клана пойдет на спад.