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Происшествия

В Москве "мебельного" миллиардера покалечил бизнес-партнер

Фото: GLOBAL LOOK press/Магомед Халидов
Бывший владелец мебельных центров "Гранд" и "Три кита" Магомед Халидов получил ножевое ранение в перестрелке с чеченским тейпом Байсуровых. По одной из версий следствия, конфликт разгорелся на почве деловых отношений.
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Стражи порядка предположили, что Халидовы и Байсуровы были партнерами по бизнесу, который был связан с передачей недвижимости в аренду. По данным источника в спецслужбах, между кланами возникли разногласия из-за непогашенной задолженности, передает Life.ru.

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"Не сошелся дебет с кредитом, речь шла о каких-то крупных долгах", – заявил собеседник издания. "Сейчас бизнес-версия тщательно проверяется", – добавил он. Отметим, что по факту разборок уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Согласно информации из базы данных "СПАРК", бизнес тейпа Халидовых сейчас сконцентрирован в сфере недвижимости и автомобилей. В частности, Магомед Халидов управляет двумя компаниями, которые занимаются управлением подобного имущества. В то же время предпринимательские интересы Байсуровых связаны с торговлей морепродуктами и оказанием "услуг для бизнеса".

Ранее стало известно, что в результате перестрелки между двумя тейпами в Крылатском районе четверо Байсуровых получили огнестрельные ранения, а бизнесмена Магомеда Халидова противники ударили ножом. Все потерпевшие были экстренно госпитализированы. Двое попавших под пули чеченцев скончались в больнице. Предприниматель пережил уже две операции, однако его состояние до сих пор оценивается, как крайне тяжелое.

Напомним, по официальным данным, Магомед Халидов начал свою карьеру в столице грузчиком. Позднее он вместе с братьями вложил 25 миллионов долларов в открытие в 1998 году мебельного магазина "Три кита", основателем которого выступил бизнесмен Сергей Зуев. Позднее учредителя торгового центра отстранили от управления организацией.

Автор: Константин Улюкаев2 июня 2017, 17:26

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