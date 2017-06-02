В Москве загорелась воинская часть

В Москве днем 2 июня в административном здании на территории воинской части произошел пожар. Огонь возник в подвальном помещении.

Спасателям удалось локализовать возгорание. В результате происшествия были эвакуированы порядка 500 человек, передает ТАСС. Известно, что в подвале находится оружейная комната воинской части.