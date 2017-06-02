Офицер-герой спас женщину с ребенком от пьяного соседа

Камеры видеонаблюдения зафиксировали скандал, произошедший на детской площадке элитного дома в Москве. Пьяный мужчина решил выгнать мать с ребенком с детской площадки.

Как видно из материала, размещенного на сайте life.ru, мама с маленькой девочкой гуляла на детской площадке. Совершенно неожиданно сосед в состоянии алкогольного опьянения решил, что детская площадка не для всех желающих, а только для избранных. Он доказывал свои убеждения с помощью мата и физических действий – толкал женщину, схватил ее за куртку и начал трясти. На кадрах видно, как мужчина пугает трёхлетнюю девочку и пытается схватить её мать.

К сожалению, в подобных ситуациях равнодушные сограждане проходят мимо , предпочитая не вмешиваться в конфликт. Чаще всего никто не приходит на помощь из-за наших законов, боясь стать крайним.

Почти все прошли мимо, когда год назад в парке Северное Тушино, отец семилетней девочки в одиночку спасал свою дочь. Тогда безмятежная прогулка отца и его семилетней дочери вдоль Бутаковского залива чуть не обернулась трагедией. На маленькую девочку внезапно напал странный мужчина. И никто не помог отцу отбивать своего ребенка. На помощь пришли только рыбаки-пенсионеры, которые позвонили в полицию.

Система безопасности оставляет желать лучшего. Особенно не защищенными оказываются дети.в этой ситуации остается надеяться только на себя и на неравнодушных людей.

Женщина на детской площадке тоже бы долго не продержалась. Огромная удача, что рядом оказался бывший офицер. Он не сумел остаться равнодушным и оттащил дебошира от мамы с ребенком.

После произошедшего по совету адвоката Наталья подала заявление в полицию. По факту случившегося будет проведена проверка. – Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела и привлечения мужчины к ответственности, – сказал адвокат Иван Дворовенко. – Его поведение возмутительно, кроме того, он напал на женщину на глазах трёхлетней дочери, ребёнку нанесена психологическая травма.