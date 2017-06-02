В московском кафе уборщица избила подполковника

В одном из кафе на Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы между посетителем, как выяснилось позже, находившемся в звании подполковника, и уборщицей заведения произошел конфликт, передает РЕН ТВ. Женщина набросилась на оппонента с кулаками. Получивший множество ушибов пострадавший обратился за медицинской помощью. Отметим, в момент инцидента он находился не при исполнении служебных обязанностей. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Артист даже встал на весы по просьбе телеведущего
Родитель поп-короля дал откровенное интервью
ЧП случилось в одной из халяльных кафе столицы
Певица прокомментировала слухи о своем интересном положении