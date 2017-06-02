В Москве ФСБ задержала банду из 18 террористов

По последним данным, сотрудниками ФСБ 25 мая в Москве были задержаны не четверо террористов, как сообщалось, а 18. В СМИ широко освещалась операция на Новопеределкинской улице, но спецслужбы также работали в домах на Шолоховской и Новоорловской улицах, передает Life.ru. Все квартиры просматривались из окон – экстремисты могли следить за происходящим или сорвать штурм.

В квартире на Новоорловской задержали 12 человек, при которых были обнаружены АКМ и 60 патронов, две гранаты РГД-5 и штык-нож, а также замаскированная под кофемолку бомба. На Шолоховской поймали двух боевиков с АКМ, двумя полными магазинами к нему и двумя гранатами Ф-1. Кроме того, у злоумышленников нашли форму сотрудников московского метро.