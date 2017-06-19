Девушка умерла после укола в частной клинике Москвы

Следственный комитет Москвы проводит проверку по факту гибели пациентки частной столичной клиники, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сообщается, что во время инъекционной процедуры 29-летняя девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. После этого она была доставлена в одну из городских больниц, однако, несмотря на все усилия врачей, скончалась. В рамках проверки следствие даст правовую оценку произошедшему на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.