Дочь Влада Листьева стала жертвой преступления

Дочь телеведущего Владислава Листьева, убитого в 1995 году, стала жертвой воров. Неизвестные вытащили из подъезда самокат, принадлежавший Валерии.

Злоумышленники проникли в дом на Снайперской улице в ночь с 7 на 8 июня, пробрались на лестничную площадку между третьим и четвертым этажами и забрали стоявший там самокат "Slider" черного цвета. Позже выяснилось, что средство передвижения принадлежало Валерии Листьевой. Сумма ущерба составила 5390 рублей.

36-летняя дочь телеведущего уже обратилась в полицию. В настоящее время правоохранители выяснят все обстоятельства инцидента. Ведется поиск злоумышленников, пишет "Московский комсомолец".

Отметим, что Валерия – дочь телеведущего от первого брака. Листьев девочку не воспитывал, так как по молодости расстался с ее матерью Еленой Есиной и ушел с головой в новый брак с Татьяной Лялиной. По некоторым данным, первый раз девочка увидела всего папу по телевизору.

Сейчас дети Владислава (в живых остались двое – Валерия и Александр, еще один сын скончался в возрасте шести лет) связь не поддерживают. "Сын Александр и дочь Валерия, увы, не общаются. И внуки Листьева, соответственно, тоже. И у Леры, и у Саши по двое детей. Валерия относительно недавно родила сына, я думал, назовет в честь знаменитого отца, но родители выбрали имя Богдан. Это ее второй брак, первый был не самым удачным: суженый оказался заядлым игроком", – рассказал в 2015 году биограф Евгений Додолев.

Напомним, Влада Лисьева убили 1 марта 1995 года. Киллер подкараулил телеведущего в подъезде. Убийца выстрелил дважды: одна пуля попала Владу в руку, другая – в голову. Случившееся повергло страну в настоящий шок.