Дочь Влада Листьева стала жертвой преступления
Злоумышленники проникли в дом на Снайперской улице в ночь с 7 на 8 июня, пробрались на лестничную площадку между третьим и четвертым этажами и забрали стоявший там самокат "Slider" черного цвета. Позже выяснилось, что средство передвижения принадлежало Валерии Листьевой. Сумма ущерба составила 5390 рублей.
36-летняя дочь телеведущего уже обратилась в полицию. В настоящее время правоохранители выяснят все обстоятельства инцидента. Ведется поиск злоумышленников, пишет "Московский комсомолец".
Отметим, что Валерия – дочь телеведущего от первого брака. Листьев девочку не воспитывал, так как по молодости расстался с ее матерью Еленой Есиной и ушел с головой в новый брак с Татьяной Лялиной. По некоторым данным, первый раз девочка увидела всего папу по телевизору.
Внешний вид звезды удивил поклонников
Бывшего сотрудника МЧС довели многочисленные конфликты
Фигуристка вступилась за свою дочку
Миллиардер посетил вечеринку "Кинотавра"