Фетисов скончался на 65-м году жизни

Ушел из жизни актер Сергей Фетисов. В последние годы заслуженный артист России боролся с тяжелым заболеванием. Ему было 64 года. Он умер в Орле.

"Фетисов скончался после продолжительной болезни вечером 3 мая. Жители Орла массово несут цветы к Орловскому муниципальному театру "Русский стиль", где за 23 года Сергей Фетисов блестяще сыграл не один десяток ролей", – сообщили в пресс-службе правительства региона.

Прощание с актером состоится в пятницу, 5 мая, в театре "Русский стиль". Похоронят Фетисова на городском кладбище в Орле, передает ТАСС.

О смерти артиста высказался губернатор Орловской области. Он отметил, что Фетисов был ярким, талантливым актером, наделенным неиссякаемым запасом творческой энергии и удивительного обаяния. "Несмотря на всероссийскую известность, он остался верен своему городу", – подчеркнул глава региона, добавив, что орловские власти возьмут на себя все расходы, связанные с похоронами актера.

Сергей Фетисов в разные годы работал в Орловском ТЮЗе, Орловском академическом драматическом театре имени Тургенева, Новокузнецком драматическом театре, Калмыцком государственном драматическом театре имени Басангова. Был ведущим актером Орловского муниципального театра "Русский стиль". Телезрителям он запомнится ролями в фильмах и сериалах, таких как "Иуда", "Ермак", "Штрафбат", "Рассказы" и другие.