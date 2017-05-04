Москвич выбросил собаку с 16-го этажа назло матери

В столице 43-летний мужчина в ходе ссоры с матерью убил ее собаку. Как установили правоохранители, москвич демонстративно сбросил пса с балкона, расположенного на 16-м этаже жилого дома.

Инцидент произошел в Троицке в новой Москве. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.