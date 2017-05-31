В Москве объявился серийный маньяк-насильник

Преступник охотится в районе Медведково и у леса около Осташковского шоссе. Его жертвами уже стали четыре девушки.

"Внимание, девушки! В Москве в районе Медведково появился маньяк-насильник, вооруженный ножом. На его счету уже четыре жертвы. Работает по вечерам. Берегите себя!" – призывает паблик Mash, разместивший информацию.



Для поимки преступника объединились полицейские Москвы и Подмосковья. По информации правоохранителей, первый раз маньяк вышел на охоту 21 мая, а последней жертвой насильника стала 19-летняя сотрудница "Ашана" Кристина. Злоумышленник напал на девушку, когда она после смены шла с работы к остановке. На темном участке дороги он внезапно появился из лесополосы, схватил ее за волосы и, угрожая, потащил к лесу.

"Он угрожал ножом и говорил: "Если хочешь жить, будешь делать, что я скажу", – рассказывает жертва.

Кристина смогла запомнить приметы надругавшегося над ней маньяка. Это азиат 35-40 лет, говорящий с едва заметным акцентом. Был одет в темную куртку, темные же джинсы и ботинки. Описание преступника передано полицейским Медведково и Мытищ.