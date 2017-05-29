В Москве загорелась ТЭЦ-21

В Москве в здании ТЭЦ-21 на Ижорской улице произошел пожар. Причиной случившегося могло стать короткое замыкание: огонь возник в электродвигателе.
Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС, передает НСН. Пострадавших нет.
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