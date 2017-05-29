Число погибших из-за урагана в Москве достигло девяти человек

В результате урагана, который обрушился на столицу днем 29 мая, погибли по меньшей мере девять человек. Такие данные предоставили сотрудники центра экстренной медицинской помощи города, передает Life.ru.

По предварительной информации, пострадали порядка 70 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в социальной сети Twitter.

В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.



