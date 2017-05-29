В Москве в отеле умерли двое граждан Северной Кореи

В одном из номеров московского отеля было обнаружено тело 37-летнего гражданина КНДР Чхэ Мен Сена, передает Life.ru. В тот момент, когда медики уже осматривали его тело, к ним обратился один из постояльцев. Он рассказал, что в соседнем номере стало плохо его знакомому, также приезжему из Северной Кореи. Второй мужчина также скончался. Причина смерти пока не установлена.