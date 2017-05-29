На Пхукете погиб россиянин

В результате аварии на Пхукете погиб 31-летний житель Магадана Дмитрий Исаков, передает Life.ru. Россиянин ехал на скутере вместе с подругой – гражданкой Таиланда. Он не справился с управлением и врезался в мачту электропередачи.

Пострадавших с многочисленными травмами доставили в больницу, однако врачи не смогли их спасти. Шлемов на месте ДТП обнаружено не было.