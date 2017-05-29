Под мостом в Москве нашли тела трех подростков

В полицию поступило сообщение об обнаружении под мостом на пересечении МКАД и Шипиловского проезда на юге Москвы трех трупов, передает телеканал "360". Прибывшие на место полицейские нашли мертвыми подростков 1998 года рождения. Для установления причин смерти тела отправлены в морг, где будет проведена судмедэкспертиза.
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