В Домодедово задержали черногорского политика Вуковича

В московском аэропорту Домодедово был задержан представитель Демократической партии социалистов Миодраг Вукович, передает Life.ru. Сообщается, что политик летел в Минск, после чего должен был вернуться на родину.

Издание Vijesti утверждает, что Вукович задержан "по политическим причинам". Его помощником сотрудники правоохранительных органов не заинтересовались.