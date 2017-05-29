В Домодедово задержали черногорского политика Вуковича

В московском аэропорту Домодедово был задержан представитель Демократической партии социалистов Миодраг Вукович, передает Life.ru. Сообщается, что политик летел в Минск, после чего должен был вернуться на родину.
Издание Vijesti утверждает, что Вукович задержан "по политическим причинам". Его помощником сотрудники правоохранительных органов не заинтересовались.
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