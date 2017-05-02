В Москве изнасиловали школьницу-инвалида

В столичном районе Хамовники пенсионерка обратилась в полицию. "Женщина сообщила, что неизвестный в неустановленном месте изнасиловал ее 19-летнюю дочь, учащуюся десятого класса спецлицея, инвалида второй группы", – заявил источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Обстоятельства случившегося устанавливают следователи.