В Москве изнасиловали школьницу-инвалида

В столичном районе Хамовники пенсионерка обратилась в полицию. "Женщина сообщила, что неизвестный в неустановленном месте изнасиловал ее 19-летнюю дочь, учащуюся десятого класса спецлицея, инвалида второй группы", – заявил источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Обстоятельства случившегося устанавливают следователи.
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