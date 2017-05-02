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Происшествия

В Москве изнасиловали школьницу-инвалида

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В столичном районе Хамовники пенсионерка обратилась в полицию. "Женщина сообщила, что неизвестный в неустановленном месте изнасиловал ее 19-летнюю дочь, учащуюся десятого класса спецлицея, инвалида второй группы", – заявил источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Обстоятельства случившегося устанавливают следователи.

2 мая 2017, 12:07

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