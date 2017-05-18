Солист "Би-2" отделается штрафом за пакет марихуаны

Правоохранители исследовали подозрительное вещество, которое было изъято у солиста "Би-2" Егора Бортника перед матчем "Спартак" – "Терек" в Москве. Криминалисты подтвердили, что у певца с собой была марихуана.

У Бортника нашли всего 0,5 грамма наркотика. Музыканту грозит административное наказание, ему придется заплатить штраф, передает Life.ru.