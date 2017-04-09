В Турции разбился воздушный шар с туристами

В Турции недалеко от города Гереме рухнул воздушный шар с туристами. В результате происшествия пострадали 20 человек, погиб гражданин Франции.

Россиян среди пассажиров не было, сообщили в местной полиции. По предварительным данным, причиной катастрофы стал сильный боковой ветер. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.