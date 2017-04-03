В Москве заботливый насильник вызвал своей жертве такси

В столице 31-летний мужчина избил и изнасиловал приехавшую к нему в гости девушку, получив отказ в интимной близости, передает Life.ru. Злоумышленник запер свою жертву в квартире и согласился отпустить лишь на вторые сутки.

Москвич вызвал ей такси, проводил до машины и отправил домой. Однако пострадавшая поехала в больницу, чтобы зафиксировать побои и факт изнасилования, а также написала заявление в полицию. Предполагаемый преступник задержан.