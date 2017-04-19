Генерала ФСО обвинили в получении шести миллионов взятки

Генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева обвинили в получении взяток на шесть миллионов рублей. Он отстранен от занимаемой должности.

"Статус Лопырева как военнослужащего приостановлен", – сказал следователь в Мосгорсуде. В случае доказанности вины генерала, на него будет наложен штраф в 100-кратном размере от суммы взятки. "То есть 627 миллионов рублей", – отметил следователь.

По данным РИА Новости, генерала уличили в получении двух взяток – одну на 3,2 миллиона рублей, другую на 3,07 миллиона. Следствие полагает, что Лопырев бал деньги с бизнесменов за покровительство при выдаче госконтрактов.

Между тем, Басманный суд арестовал крупную денежную сумму, найденную при обыске у сына Геннадия Лопырева. "У Александра Лопырева после обыска были арестованы денежные средства в размере 63,4 миллиона рублей, более 1 миллиона евро и 350 тысяч долларов", – сообщил судья.

Геннадий Лопырев занимал должность руководителя Управления Федеральной службы охраны по СКФО, которое базировалось в Сочи. Он был задержан в конце ноября прошлого года. По ходатайству следствия санкционировал его арест.