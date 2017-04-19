Генерала ФСО обвинили в получении шести миллионов взятки
"Статус Лопырева как военнослужащего приостановлен", – сказал следователь в Мосгорсуде. В случае доказанности вины генерала, на него будет наложен штраф в 100-кратном размере от суммы взятки. "То есть 627 миллионов рублей", – отметил следователь.
По данным РИА Новости, генерала уличили в получении двух взяток – одну на 3,2 миллиона рублей, другую на 3,07 миллиона. Следствие полагает, что Лопырев бал деньги с бизнесменов за покровительство при выдаче госконтрактов.
Между тем, Басманный суд арестовал крупную денежную сумму, найденную при обыске у сына Геннадия Лопырева. "У Александра Лопырева после обыска были арестованы денежные средства в размере 63,4 миллиона рублей, более 1 миллиона евро и 350 тысяч долларов", – сообщил судья.
Генерала ФСО Лопырева обвинили в получении взяток на 6 млн рублей #Лопырев https://t.co/v0KKicMBtl pic.twitter.com/w8r3uPNaKm— RuNews24.ru Новости (@runews24ru) 19 апреля 2017 г.
Геннадий Лопырев занимал должность руководителя Управления Федеральной службы охраны по СКФО, которое базировалось в Сочи. Он был задержан в конце ноября прошлого года. По ходатайству следствия санкционировал его арест.
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