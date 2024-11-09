В Чертанове восстановили подачу электричества после кратковременного сбоя

В столичном районе Чертаново после кратковременного сбоя возобновлена подача электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Информация о том, что энергоснабжение в Чертанове осуществляется в штатном режиме, появилась спустя час после того, как в Сети появились данные об отключении света в районе. В качестве подтверждения Комплекс городского хозяйства опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на которых видно, что домах есть свет.

Около 19:30 жители столичного района Чертаново сообщили, что дома на пятнадцати улицах района остались без электричества. В результате произошедшего также перестали работать светофоры.

Накануне же во мрак погрузился подмосковный Звенигород – на улицах города и в жилых домах полностью отсутствовало электричество. Оперативные службы заявили об аварии на подстанции.