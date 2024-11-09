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Суббота 9 ноября

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В Чертанове восстановили подачу электричества после кратковременного сбоя

В Чертанове восстановили подачу электричества после кратковременного сбоя
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В столичном районе Чертаново после кратковременного сбоя возобновлена подача электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы. 

Информация о том, что энергоснабжение в Чертанове осуществляется в штатном режиме, появилась спустя час после того, как в Сети появились данные об отключении света в районе. В качестве подтверждения Комплекс городского хозяйства опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на которых видно, что домах есть свет.

Около 19:30 жители столичного района Чертаново сообщили, что дома на пятнадцати улицах района остались без электричества. В результате произошедшего также перестали работать светофоры.

Накануне же во мрак погрузился подмосковный Звенигород – на улицах города и в жилых домах полностью отсутствовало электричество. Оперативные службы заявили об аварии на подстанции.

Шоу-бизнес в Telegram

9 ноября 2024, 22:30
Комплекс городского хозяйства города Москвы✓ Надежный источник

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