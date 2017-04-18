Арестован отец полковника Захарченко

Басманный суд столицы арестовал отца бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко. Его обнаружили в СИЗО члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

"Суд 31 марта заключил под стражу до 30 мая Виктора Захарченко", – заявила представитель суда Юнона Царева. Она отметила, что мужчина обвиняется в "Присвоении или растрате, совершенной в крупном размере". В то же время пресс-секретарь подчеркнула, что "номера уголовных дел в отношении Виктора и Дмитрия Захарченко не совпадают".

По ее словам, защита подсудимого уже обжаловала вердикт Басманного суда. Мосгорсуд проверит законность ареста Виктора Захарченко 24 апреля, сообщает ТАСС. Добавим, что адвокат экс-сотрудника МВД Александр Лебедевич не смог оперативно прокомментировать ситуацию вокруг Виктора Захарченко, передает агентство "Москва".

Отметим, что мужчину поместили под стражу по подозрению в растрате или присвоении четырех миллионов рублей. По версии следствия, Виктор Захарченко безосновательно получил от одного из банков эту сумму на пластиковую карту, выпущенную в том же финансовом учреждении.

Ранее члены ОНК случайно обнаружили отца полковника в СИЗО во время плановой проверки, сообщает "Московский комсомолец". "Я Виктор Захарченко. Отец того самого Захарченко. Я очень люблю своего сына. Я им горжусь. Но он офицер, должен отвечать за свои поступки", – заявил арестант.

Напомним, ранее следователи обнаружили у семьи полковника Захарченко жилую недвижимость в Москве и Ростове-на-Дону, общая стоимость которой оценивается в 210 миллионов рублей. В частности, его сестра Ирина Разгонова приобрела квартиру в 130 квадратных метров в элитном жилом комплексе "Фортепиано" на Ленинском проспекте за 70 миллионов рублей.

Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей.

