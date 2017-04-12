У Никиты Белых обнаружено заболевание мозга
"Ему был поставлен диагноз – энцефалопатия второй степени, то есть это влияет на работу головного мозга из-за диабета", – заявил правозащитник Белых Андрей Грохотов на заседании в Мосгорсуде. Адвокат подчеркнул, что здоровье экс-губернатора было существенно подорвано из-за длительного пребывания в следственном изоляторе и постоянного употребления лекарств.
Представитель Белых попросил суд отменить постановление о продлении ареста Белых и отпустить его под домашний арест. Грохотов подчеркнул, что эта мера необходима его клиенту для лечения и поддержания своего здоровья, передает "Интерфакс".
Энцефалопатия – общее название для невоспалительных заболеваний головного мозга. Недуг обычно возникает из-за недостаточного кровоснабжения мозговых тканей. Различают три степени этого заболевания. Лечение энцефалопатии назначается в соответствии со стадией болезни и сопутствующими диагнозами.
Напомним, адвокат Белых неоднократно заявлял о том, что заключение крайне отрицательно сказывается на здоровье его подзащитного. Так, ранее юрист говорил, что у экс-губернатора эндокринное заболевание, из-за которого в СИЗО он поправился на 20 килограммов. Кроме того, давно известно, что бывший чиновник страдает диабетом второй степени.
Напомним, Никиту Белых арестовали в июне 2016 года. Его обвинили в получении взятки в 400 тысяч евро. Сам Белых отрицает вину. В декабре Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора до 24 марта 2017 года.
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