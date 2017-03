Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину

Инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс. 27-летняя австралийка, решив убить своих сыновей, привела двух мальчиков на реку Муррей. Когда женщина погрузила детей в воду к ней подбежала собака и попыталась укусить.

Пес отчаянно бросался австралийку, топившую собственных сыновей, однако один из мальчиков все же погиб. Тело пятилетнего ребенка недалеко от берега обнаружили спасатели. Второму малышу удалось выжить, передает Herald Sun.

Местные жители шокированы произошедшим. Многие знали погибшего мальчика. "Он был таким маленьким, это было ужасно, все было ужасно, и все здесь опустошены", – сказал один из знакомых.

MOAMA LATEST: Owners of a dog that saved a boy drowning in the Murray River fear the animal will be taken away >> https://t.co/UF2MGwCkwA pic.twitter.com/JtwJgpbCpY