Маньяк изнасиловал москвичку на глазах у прохожих

В сквере в Таганском районе Москвы мужчина напал на 24-летнюю жительницу города, передает РЕН ТВ. Изнасилование произошло днем на глазах у случайных прохожих. Одна из свидетельниц и обратилась с заявлением в полицию. Злоумышленника удалось задержать, им оказался ранее судимый за разбой уроженец Ставропольского края. Подробности произошедшего уточняются.