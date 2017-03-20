Грузчик-ловкач воровал телефоны в Шереметьево

Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью.

Стражи порядка задержали работника коммерческой компании, осуществляющей погрузочно-разгрузочные работы по договору с аэропортом Шереметьево, сообщает телеканал "360°". Полицейские поймали его при краже телефонов.

В службе безопасности "Почты России" тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения. Анализ всех этапов транспортировки груза помог зафиксировать противоправные действия работника.



В пресс-службе компании пояснили, что на видеозаписи видно, как мужчина якобы укладывает выпавшие конверты в порвавшийся мешок. При этом один из них он загоняет под почтовый пакет ногой. Позднее грузчик перекрывает обзор видеокамеры, наклоняется и незаметно подбирает свою добычу.

Собранные службой безопасности материалы дела были переданы стражам порядка. "В ходе личного досмотра, произведенного в присутствии сотрудников полиции и понятых, в карманах рабочей одежды задержанного, а также в его шкафчике в раздевалке были обнаружены смартфоны, в основном китайского производства, в заводских упаковках", – рассказали в правоохранительных органах.

Напомним, ранее стражи порядка задержали банду грузчиков и кладовщиков, похитившую из "Детского мира" комплекты конструкторов Lego на общую сумму в десять миллионов рублей. Часть украденных игрушек они дарили детям родственников, остальные продавали.