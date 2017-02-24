В Москве бездомный попался на краже джинсов Armani

На улице Академика Королёва в Останкинском районе на северо-востоке Москвы с дорогими джинсами Armani был задержан бездомный, передает Life.ru. До того, как попасть к нему в руки этот предмет гардероба лежал на заднем сидении внедорожника Range Rover. Воришка-модник разбил окно и стащил понравившуюся ему вещь. В полиции он объяснил, что хотел приодеться.

