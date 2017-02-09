На дизайнера напал хулиган из машины с номерами "АМР"

Столичный дизайнер и арт-директор Константин К. заявил, что на него в Москве, на Малой Дмитровке напал мужчина из автомобиля Toyota с номерами АМР. По словам дизайнера, мужчина катался по тротуарам.

Константин начал снимать происходящее на видео. Заметив это, мужчина вышел из авто и якобы совершил на него нападение.

"На меня сейчас на Малой Дмитровке напал мужчина из машины, катающейся по тротуарам", - цитирует дизайнера РЕН ТВ. Мужчины из Toyota решил, что нарушителем является сам Константин и обругал его, пообещав сдать в полицию.

"Я тебя сейчас сдам в полицию. За то, что ты меня, гражданского человека, снимаешь, паскудник паршивый. Ничтожный. Как тебе не стыдно?" – возмутился человек из иномарки. "Ты молодой человек, а ведешь себя как последний подонок!" – заявил он. Затем мужчина сел в автомобиль и уехал.

Друзья! На меня сейчас на Малой Дмитровке напал мужчина из машины а263мр77, катающейся по тротуарам.



Видео в двух частях: pic.twitter.com/mIQBG07yGh — Constantine (@CKonovalov) 9 февраля 2017 г.

По данным из открытых источников, автомобиль с данными номерными знаками был замечен в нарушениях правил дорожного движения, в частности выезде на трамвайные пути и проезде под знак "Въезд запрещен". "По факту данного нарушения ПДД в органы внутренних дел никаких заявлений пока не поступало. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства выложенной в интернете видеозаписи", – цитирует представителя пресс-службы столичной Госавтоинспекции ТАСС.