Москвичка заказала мать ради квартиры

Полиция Москвы задержала девушку, пытавшуюся организовать убийство матери. Подозреваемая хотела избавиться от нее ради двухкомнатной квартиры на окраине города.

Согласно плану москвички, ее мать должна была погибнуть во время прогулки с собакой. При этом заказчица поставила исполнителю жесткое условие – безопасность домашнего питомца, сообщает сетевое издание m24.ru.

О готовящемся преступлении узнала полиция. В ходе спецоперации стражи порядка задержали не только киллера, но и его клиентку. Примечательно, что мать девушки совсем не удивилась, узнав о ее намерениях. По словам потенциальной жертвы, дочь часто звонила и спрашивала, жива ли она.

Убийство родственников ради недвижимости – одно из наиболее распространенных правонарушений. В ноябре 2016 года 21-летний москвич расправился с приемной матерью и ее сожителем с целью завладеть квартирой.

"Он вступил в преступный сговор с друзьями 18 и 23 лет. Действуя согласно разработанному плану, соучастники собрались в квартире, расположенной на Большой Калитниковской улице, где избили и задушили сожителя, а впоследствии – приемную мать", – рассказали в Следственном комитете.

