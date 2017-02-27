Москвичи устроили массовую драку у торгового центра

На Боровском шоссе в Москве, недалеко от торгового центра, произошла массовая драка. В ней участвовали порядка 20 человек.

Как оказалось, причиной потасовки стал конфликт: группа молодых людей пыталась показать подросткам, кто сильнее в районе. В результате происшествия в полицию были доставлены семь человек, остальным удалось скрыться, передает Life.ru. По факту случившегося проводится проверка.