В аварии на 49-м километре МКАД погибла женщина

На 49-м километре МКАД столкнулись фура и микроавтобус. В результате ДТП пострадали два человека, еще один погиб. Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, жертвой аварии стала женщина, передает Life.ru.
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз нарушил минские договоренности
Некоторые документы из доклада Макларена были неправильно переведены
Фото трогательного момента артист разместил на своей странице в Instagram
Актер оплачивает квартиру жене, с которой не живет полтора года, и ее новому мужчине