В аварии на 49-м километре МКАД погибла женщина

На 49-м километре МКАД столкнулись фура и микроавтобус. В результате ДТП пострадали два человека, еще один погиб. Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, жертвой аварии стала женщина, передает Life.ru.

У одной из пострадавших диагностировали перелом руки, рваную рану кисти, перелом левой ноги и многочисленные ушибы тела – она госпитализирована. О состоянии второго пострадавшего не сообщается.



