Под Петербургом жених сжег бывшую за интимные фото
Трагедия произошла восемь лет назад в Сланцевском районе Ленинградской области. В 2009 году было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения девушки. Однако его закрыли: подозреваемого опрашивали, но убедительных доказательств тогда не нашлось.
Дело вновь возбудили после визита в Следственный комитет брата пропавшей. По предварительным данным, ночью 15 мая 2009 года 26-летняя девушка ушла из дома и не вернулась. Предположительно, она встретилась с бывшим любовником и стала его шантажировать совместными интимными фото. При этом якобы угрожала отправить их невесте молодого человека. Следствие считает, что мужчина задушил девушку, а затем вывез ее тело в лес и сжег.
35-летнего подозреваемого на днях задержали и доставили к следователю. Перед правоохранительными органами стоит сложная задача – найти тело. Без него у уголовного дела перспективы туманны – ни суд, ни прокуратура не поддержали идею отправить подозреваемого в камеру на период следствия, сообщает портал 47news. Следственным комитетом Ленобласти возбуждено дело по статье 105 Уголовного кодекса (убийство).
Оце маркетинг! А як до купи ще й тещу привести, заклад ще й доплатить? #день_святого_валентина #маркетинг #скидки #жена #любовница #теща pic.twitter.com/xv3XxRym5W— Igor Zhygulin (@igoor_giv) 15 Februari 2017
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области суд арестовал некоего Александра Масленникова. По версии следствия, в середине октября обвиняемый вышел из караоке-клуба в городе Волжском с двумя девушками. Через несколько дней их тела обнаружили в лесополосе.
18 октября Масленникова объявили в розыск по подозрению в убийстве девушек. 27 октября он был задержан в подмосковных Химках у подруги, с которой познакомился в соцсетях. Масленников признался в двойном убийстве. Подозреваемому 31 год. В мае он освободился из колонии, где отбывал 11-летний срок за изнасилование.
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