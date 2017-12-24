Украинский военный попытался попасть в Россию

На одном из пунктов пропуска в Брянской области к российским пограничникам обратился ушедший в самоволку украинский военный, передает "РЕН ТВ". Он попросил дать ему статус беженца и впустить в Россию. Свой поступок он объяснил неуставными отношениями в военной части на Украине. Теперь судьбу беглого украинского военного будут решать уполномоченные российские структуры.