Умерла актриса из фильма о Джеймсе Бонде

В Мюнхене скончалась Карин Дор, снявшаяся в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. Артистке было 79 лет, передает Eg.Ru.
Дор умерла в доме престарелых, где жила последние годы. Информацию о кончине актрисы подтвердил ее сын.
Карин Дор получила широкую известность после выхода пятой серии бондианы. В фильме "Живешь только дважды" она сыграла шпионку Хельгу Брандт.
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