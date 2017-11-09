Умерла актриса из фильма о Джеймсе Бонде

В Мюнхене скончалась Карин Дор, снявшаяся в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. Артистке было 79 лет, передает Eg.Ru.

Дор умерла в доме престарелых, где жила последние годы. Информацию о кончине актрисы подтвердил ее сын.

Карин Дор получила широкую известность после выхода пятой серии бондианы. В фильме "Живешь только дважды" она сыграла шпионку Хельгу Брандт.