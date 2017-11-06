Неугомонную Багдасарян поймали на вождении без прав в Москве

В ночь на 6 ноября на Комсомольском проспекте в центре Москвы сотрудники дорожной полиции остановили Mercedes, за рулем которого находилась Мара Багдасарян, передает телеграм-канал Mash. Пожизненно лишенной прав девушке выписали протокол, после чего она отправилась домой, но уже на пассажирском сидении.
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