Под Москвой собутыльница избила 18-летнюю девушку

В подмосковном Реутове во время застолья между двумя девушками произошла ссора, которая переросла в потасовку. В результате инцидента одной из собутыльниц понадобилась медицинская помощь, передает РИАМО.

18-летняя девушка была госпитализирована. Ее 27-летняя знакомая задержана. Возбуждено уголовное дело статье "Подготовка к убийству".