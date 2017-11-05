Под Москвой собутыльница избила 18-летнюю девушку

В подмосковном Реутове во время застолья между двумя девушками произошла ссора, которая переросла в потасовку. В результате инцидента одной из собутыльниц понадобилась медицинская помощь, передает РИАМО.
18-летняя девушка была госпитализирована. Ее 27-летняя знакомая задержана. Возбуждено уголовное дело статье "Подготовка к убийству".
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