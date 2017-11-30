Недовольная москвичка обвинила любовника в насилии

29-летняя москвичка обвинила бизнесмена в изнасиловании. Причиной стал отказ состоятельного любовника в оплате операции по увеличению губ.

Богатый мужчина не хотел подарить девушке 200 тысяч рублей на хейлопластику. Тогда оскорбленная москвичка обвинила "скупердяя" в избиениях и надругательстве. В подтверждение своих слов она продемонстрировала синяки на лице. Как заявляет в интервью паблику Mash адвокат бизнесмена Михаил Трепашкин, его клиент не имеет отношения к следам от побоев.

"У них произошла ссора, она утверждает, что он ее в это время побил. Он утверждает, что они просто поругались и все, после чего она уехала куда-то, а когда вернулась, уже была побитая", – рассказал Трепашкин. По его словам, причиной для ссоры стало сообщение в телефоне девушки. Якобы с неизвестного номера ей пришла эсэмэска следующего содержания: "Зайчик, нам вчера было очень хорошо, не хочешь ли ты еще поработать часик?"

В пользу невиновности подсудимого говорят и многочисленные видео из личного архива пары, попавшие в распоряжение паблика. На них бизнесмен, словно зная, как закончится его роман, говорит: "Мы не ругаемся. Если она вам скажет, что я ее насилую, – не верьте ей. Она просто решила меня на деньги развести". Ему вторит и сама девушка: "Если я буду с ним спать, он мне отдаст деньги. Это своего рода насилие!"

По информации паблика Mash, спустя несколько дней после подачи заявления Тверской суд Москвы арестовал обвиняемого. Он будет ждать последующих заседаний и приговора в СИЗО.