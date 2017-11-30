Двухголовый поросенок с 8 ногами ужаснул народ

В Китае родился поросенок с восемью ногами и двумя пятачками. Шокированные очевидцы сняли мутанта на видео.

Судя по кадрам, у странного животного по четыре конечности сверху и снизу. Кроме того, мордочка существа состоит словно из двух разных голов, прилепленных друг к другу. Поросенок умер через несколько дней после рождения. Как оказалось, изначально это были близнецы, которые срослись во время развития в утробе, передает The Sun.

Странное животное появилось на свет в регионе Вупинг, на юге Китая. Подобные аномалии в последнее время перестали быть редкостью в стране. Так, в прошлом месяце в Сети появилось видео, на котором показана двухголовая свинья с двумя ртами и тремя глазами. Мутант был запечатлен на видео неподалеку от Пекина.