Москвич ударил санитара ножом по дороге в психбольницу

На юго-востоке Москвы бригада скорой помощи пыталась доставить пожилого москвича в психиатрическую клинику. Однако 62-летний мужчина напал на одного из санитаров с ножом, передает "360".
Пенсионер был пьян и сопротивлялся, санитары связали ему руки. Мужчина попытался избавиться от пут, выхватил складной нож и ударил одного из медиков в грудь. В результате инцидента санитар получил ранение грудной клетки.
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