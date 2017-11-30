Москвич ударил санитара ножом по дороге в психбольницу

На юго-востоке Москвы бригада скорой помощи пыталась доставить пожилого москвича в психиатрическую клинику. Однако 62-летний мужчина напал на одного из санитаров с ножом, передает "360".

Пенсионер был пьян и сопротивлялся, санитары связали ему руки. Мужчина попытался избавиться от пут, выхватил складной нож и ударил одного из медиков в грудь. В результате инцидента санитар получил ранение грудной клетки.



