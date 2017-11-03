Юношу увезли в больницу из очереди за iPhone X
Очевидцы сняли на видео, как скорая помощь забирает в больницу молодого человека, которому стало плохо в очереди за новым iPhone, передает Life.ru. Сообщается, что у юноши мог случиться эпилептический припадок.
Напомним, что старт продаж намечен на 3 ноября, но люди начали собираться на улице несколькими днями ранее. Самые предприимчивые были готовы уступить за солидное вознаграждение место поближе к началу очереди.
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